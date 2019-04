Успишни и богати Фестивал квеца

КУЛА – На Фестивалу квеца, котри у орґанизациї Туристичного здруженя (ТЗ) општини Кула отримани прешлого викенду, 19. и 20. априла, окрем квеца по вигодних ценох могло купиц и опрему за гортикултуру и провадзаци асортиман. Попри тим, понукнути и Вельконоцни базар дзе могло виберац прикраски и аранжмани за наиходзаци вельконоцни швета.

На Фестивалу квеца участвовали здруженя женох и продукователє нє лєм зоз местох кулскей општини, алє и з велїх местох у Сербиї, од Суботици по Врнячку Баню.

Як за Рутенпрес виявел предсидатель ТЗ општини Кула Владимир Станкович, здруженє орґанизує або помага у орґанизованю коло 30 рижних манифестацийох у шицких местох општини Кула.

– Найвецей сотрудзуєме зоз Здруженьом женох „Идеаˮ, Орґаник лайф, Здруженьом женох „Байкаˮ зоз Руского Керестура, як и з Еко Кулу – виявел Станкович.

Продуковательох квеца, лєбо других продуктох зоз Керестура на тот завод на Фестивалу нє було, найвироятнєйше пре Вельку ноц котра того викенду по григориянским календаре преславена у тим валалє.

