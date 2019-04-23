Тройо млади Руснаци през фотоґрафиї представели руски скарб

НОВИ САД – Вистава „Културне нашлїдство през мой обєктив”, як резултат проєкта котри реализовал Завод за културу войводянских Руснацох зоз финансийну потримовку Фондациї „Нови Сад 2021 – Европска престолнїца култури”, отворена вчера, 22. априла, у просторийох ОПЕНС-а, у Новим Садзе.

–У проєкту участвовали 17-еро штредньошколци представителє нашей рускей, сербскей, бунєвацкей, влашскей, ромскей и ческей националней меншини. У рамикох того проєкту присуствовали на двох стретнуцох под час котрих орґанизовани вецей интерактивни преподаваня и роботнї о културним нашлїдстве, интеркултуралносци и фотоґрафиї, и медзисобно упознали и представели свойо национални заєднїци. На вистави виложени 42 фотоґрафиї на тему културного скарбу. През проєкт „Културне нашлїдство през мой обєктив” намагало ше вибудовац активне одношенє младих ґу институцийом култури през їх участвованє у културних збуваньох и розвою будуцей публики – гварела Анамария Ранкович, директорка Заводу отвераюци виставу.

Даскельо слова гварела и Єлена Йованович спред Фондациї „Нови Сад 2021 – Европска престолнїца култури”, як и Вукашин Ґрозданович спред ОПЕНС-у.

У проєкту участвовали и тройо млади Руснаци чийо фотоґрафиї могло видзиц на вчерайшей вистави – Наташа Джуджар, Марина Грубеня и Лука Вуячич.

Ношитель проєкта була Єлена Перкович.

После Нового Саду вистава будзе представена и у Билей Церкви, Суботици и Кучеву, одкаль авторе фотоґрафийох.

(Опатрене 26 раз, нєшка 26)