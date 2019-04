Квитна нєдзеля у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 21. априла, у грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове преславена Квитна нєдзеля – багнїтки.

На Служби Божей котра почала на 10 годзин було присутне вельке число вирних и дзецох котри зоз своїм присуством возвелїчали тото швето. Паноцец Михаил Холошняй на концу Служби шицких присутних обвисцел о розпорядку богослуженьох у Страсним тижню, у наиходзацим периодзе и поволал шицких котри ше жадаю споведац, же то буду мац нагоду зробиц на соботу, 27. априла, од 8 по 10 годзин.

Вочи Квитней нєдзелї, традицийно, члени Церковного одбору одходза нарезац багнїтки до дюрдьовского хотара, приноша их до церкви и пририхтую за вельке швето, та так було и того року.

