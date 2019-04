КОЦУР – Квитна нєдзеля 21. априла преславена и у нововербаскей парохиї, а дзень пред тим, всоботу, була и велька споведз.

У нововербаскей парохиї о. Иґор Вовк висповедал 49 парохиянох, а ютредзень красне число вирних пришло и по багнїтку, понеже грекокатолїцка церква у Новим Вербаше на Квитну нєдзелю була полна.

