Нєшка схадзка СО Кула

КУЛА – Нєшка Схадзка Скупштини Општини Кула, а на дньовим шоре будзе предкладанє Статута Општини, потим предкладанє вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету Општини за 2019. рок, предкладанє Одлуки о надополнєньох за хаснованє нєкатеґорованих драгох у явней власносци, як и ликвидацийни звит ЯП Завод за вибудов – у ликвидациї.

Одборнїки на дньовим шоре буду мац и розправу о Предкладаню Програми потримовки за запровадзованє польопривредней политики и руралного розвою за чечуци рок и Предкладанє Програми за занятосц и унапредзенє привредного амбиєнту општини Кула по 2020. рок.

