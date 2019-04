Омладинєц випаднул зоз Купу „Светозара Ґлиґорича”

КОЦУР – Шаховски клуб (ШК) „Омладинєц“ зоз Коцура внєдзелю, 21. априла, у Коцуре одбавел змаганє у Купу „Светозара Ґлиґорича” процив екипи ШК „Бачка Паланка 1“, а резулатат бул нєришени – 2:2. На финалне змаганє у Купу ше пласовали шахисти зоз Бачкей Паланки, понеже зазначели побиду на першей табли.

Побиду на тим змаганю за коцурски клуб зазначел Споменко Павичевич, реми одбавели Стеван Перич и Ґавра Коларич, а Владимир Лазор страцел.

Нова сезона у шаховских лиґох почина 11. мая, а Омладинєц у першим колу будзе госцовац у Кули дзе го дочека домашнї Гайдук.

