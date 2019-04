Нєшка Треци дзень Пасхи и Дзуря

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни рускокерестурскей парохиї нєшка преславюю треци дзень Пасхи и швето Дзуря. Вчера, на други дзень Велькей ноци, у шицких Службох Божих було мированє.

Нєшка на треци дзень Пасхи, пада и швето Дзуря, та Служби Божо у Катедрали буду на 8 и 19 годзин, а велька Служба зоз обрядом пошвецаня жита на 10 годзин будзе лєм у Водици. Зоз тоту Службу, на Дзуря почина и тогорочна сезона богослуженьох у тим нашим Марийовим святилїщу.

Обичай вельконоцного облїваня и надалєй жиє у Керестуре, та вчера хлапци и леґинє ходзели облївац свойо товаришки, а нєшка дзивки ходза облївац хлапцох.

