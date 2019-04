Три ґрупи танєчнїкох на Општинскей смотри

ЛИПАР – Три танєчни ґрупи керестурского Дома култури участвовали на Општинскей смотри дзецинскей музичней и фолклорней творчосци отриманей 20. априла у Липару.

Хореоґрафиї шицких трох танцох обдумал Сашо Палєнкаш. Дзеци трецей и штвартей класи танцовали танєц „До шашуˮ, дзеци пиятей и шестей класи танєц „Гаю, гаюˮ, а дзеци седмей и осмей класи танцовали танєц „Ой, вершеˮ. Селекторка смотри була Слободанка Рац.

Того року ше анї єдна од трох ґрупох Дома култури Руски Керестур котра наступала на Општинскей смотри нє пласовала далєй.

