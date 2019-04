Отримана обука о приявйованю сезонских роботнїкох

КУЛА – Фаховци Порцийней управи вчера, 23. априла, отримали обуку за приявйованє сезонских роботнїкох у польопривреди, котре орґанизує НАЛЕД и нємецка розвойна аґенция ҐИЗ.

Обука отримана у малей сали Скупштини општини Кула, а присутни ше могли подробнєйше упознац зоз одреднїцами у новим Закону о сезонских роботнїкох хтори ше почало применьовац од януара 2019. року. Закон ушорює поєдноставени способ роботного анґажованя и плаценя порциї и доприносох за особи на роботох сезонского характеру (польопривреда, лєсарство, риболов), пре тото же би ше роботодавательом олєгчало анґажованє сезонских роботнїкох, а сезонским роботнїком же би достали шицки права за свою роботу.

Обука ше состояла зоз двох часцох, теорийней и технїчней. У теорийней часци представени закон и дати одвити на питаня о тим же хто може буц роботодаватель, а хто сезонски роботнїк, як ше анґажує роботнїкох и хтори їх права, як и на хтори способ ше окончує евиденция роботи и хтори рок за прияву роботнїка. У технїчней часци приказане функционованє електронскей системи за приявйованє и одявйованє роботнїка, односно сайт www.sezonskiradnici.gov.rs

Нови закон предвидзує же ше под час окончованя сезонских роботох роботнїка нє сцера зоз евиденциї нєзанятих, анї ше му нє претаргує виплацованє пенєжного надополнєня Националней служби за занятих, хтору витворел под час дочасовей нєзанятосци.

За процедуру приявйованя и одявйованя роботнїка потребне менєй од 10 минути, без огляду чи ше роботнїка приявює на дзень, або мешац. Шицки роботнїки приявени прейґ спомнутого сайту маю право на пензийне и инвалидне осиґуранє, як и осиґуранє у случаю калїченя на роботи. За сезонских роботнїкох младших од 18 роки, условиє же би були здравствено способни за роботу, як и же би достали писмену согласносц родичох.

