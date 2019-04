Буджет вименєни пре „ципелкарох”

КУЛА – Одборнїки СО Кула на вчерайшей схадзки прилапели Статут локалного парламенту хтори на основу думаня Министерства за державну управу и локалну самоуправу усоглашени зоз законскима предписанями.

На схадзки прилапени и вименки и дополнєня о буджету Општини за 2019. рок хтори спричинєли нєплановани, а як визначене, вельки видатки за виплацованє драгових трошкох просвитним роботнїком, так воланим „ципелкаром”.

Схадзка Скупштини почала з минуту цихосци як чесц членови Општинскей ради Йоакимови Надьови з Руского Керестура хтори умар 7. aприла. На схадзки потим на його место одборнїки з тайним гласаньом вибрали Ренату Джуджар, дипломованого филолоґа тиж з Керестура.

Одборнїки вигласали ище даскельо Одлуки, розришени и меновани члени роботних целох и комисийох, як и школских одборох. Тиж за о. д. директора Туристичней орґанизациї меновани потерашнї директор Владимир Станкович хторому на тей функциї вишол мандат.

На схадзки Скупштини прилапена и Програма потримовки за запровадзованє польопривредней политики и политики руралного розвою општини за тот рок, як и Програма обезпечованя роботи и унапредзеня привредного амбиєнту по 2020. рок.

