У КПД „Дюра Киш“ була роботня писаня писанкох

ШИД – У Руским доме вчера, 23. априла, у орґанизациї КПД „Дюра Киш“ отримана роботня писаня писанкох.

Писанки писали дзеци зоз Шиду, Беркасова и Бикичу, як и жени зоз Здруженя женох „Маря“ хторе иснує у рамикох КПД „Дюра Киш“.

Робело ше у рижних технїкох – од хаснованя фарбох, або цибульовини, по писанє з воском и у технїки „де купаж“.

Вистава писанкох будзе на нєдзелю у Руским доме у пополадньових годзинох, кед будзе отримане и традицийне змаганє за найтвардейшу писанку.

