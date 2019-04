Треци дзень Велькей ноци источашнє и Дзуря

РУСКИ КЕРЕСТУР – Трецого дня Велькей ноци, 23. априла, календарски ше поклопело же истого дня источашнє и швето велїкомученїка Георгия – у народзе воланим Дзуря.

Велька Служба Божа отримана у Водици. Служел ю катедрални парох у Крижевцох (Република Горватска) о. Михал Симунович и керестурски капелан о. Михайло Шанта, а при обряду пошвецаня жита придружел ше и о. Владимир Медєши, капелан керестурски, котри пред тим споведал. Наказовал о. Михайло Шанта котри у своєй казанї визначел значносц велїкомученїка Георгия, котри при наших вирних ма окремне значенє и котри остал приклад шицким вирним.

Гоч хвиля була нєвигодна, вирних заш лєм було, а Служба и пошвецанє жита отримали ше у лєтнєй каплїци, алє того року нє бул обход коло церквочки.

