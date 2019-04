Професорки др Радмили Шовлянски уручена Медаля чесци Нового Саду

НОВИ САД – У Покраїнским заводу за защиту природи у Новим Садзе вовторок, 23. априла, Еколоґийни рух Нового Саду додзелєл Медалю чесци професорки др Радмили Шовлянски.

Обгрунтованє за додзельованє припознаня и биоґрафию професорки др Радмили Шовлянски пречитал директор Еколоґийного руху Нового Саду Никола Алексич. Медзи иншим, вон гварел же професор доктор Радмила Шовлянски, народзена Сакач, дипломовани фармацеут специялиста токсиколоґийней хемиї, порядни професор на Польопривредним факултету Универзитета у Новим Садзе у пензиї, народзена у Беоґрадзе, основну школу закончела у Дюрдьове, а ґимназию и Осєку и Фармацеутски факултет у Заґребе. На Польопривредним факултету од 1965. року преподавала фитофармацию и уведла предмет токсиколоґия пестицидох за порядни и постдипломски студиї. Обявела вельо науково и фахово публикациї, у коавторстве обявела вецей кнїжки и учебнїки, єдну моноґрафию и Словнїк защити рошлїнох и животного стредку, на штирох язикох – сербским-руским-латинским-анґлийским.

Медалю чесци Нового Саду др Радмили Шовлянски додзелєл предсидатель Еколоґийного руху Нового Саду академик проф. Др Рудолф Кастори. Вон, медзи иншим, гварел же то тераз дзешати раз же Еколоґийни рух додзелює тоту награду за витвореня у обласци науки, уметносци, защити животного стредку и гуманитарней роботи.

У музичней часци додзельованя припознаня участвовали Марта Балаж сопран, Флориян Балаж на гушлї и пияниста Боґдан Дьордєв и Хлопска шпивацка ґрупа „Фантє”.

Еколоґийни рух Нового Саду, пред дзешец роками установел Медалю чесци Нового Саду за животне дїло у обласци защити животного стредку и духовного нашлїдства, а додзелює ше ю людзом хтори зоз своїма дїлами и дїлованьом задлужели терашнї и будуци ґенерациї Новосадянох.

