Україна достала нового предсидателя

БЕОҐРАД/КИЄВ – Українски ґлумец и комичар Володимир Зеленски победзел у другим кругу предсидательних виберанкох у України котри отримани 21. априла, пренєсли шветово аґенциї по завераню виберацких местох.

Централна виберанкова комисия обявела же Зеленски достал 73,22 одсто гласох виберачох, а за актуалного предсидателя гласали 24,45 одсто жительох України. На виберанкох за предсидателя України гласали вецей як 18 милиони гласаче. Треба спомнуц же на виберанкових местох у иножемстве вецей гласи достал Петро Порошенко (54,44 одсто) од Володимира Зеленского, котри достал 44,06 одсто.

У Републики Сербиї Українци могли гласац на двох виберанкових местох: у Амбасади України у Беоґрадзе и на Косове. На виберанковим месце у Беоґрадзе у Амбасади України у Сербиї у другим кругу предсидательних виберанкох од 349 уписаних гласала 101 особа. Петро Порошенко достал 60 гласи, а Володимир Зеленски 40 гласи, а єден лїсток бул нєважаци.

Того року першираз же надпатраче виберанкох у України на предлог Шветового Конґресу Українцох, и у першим и у другим кругу були троме члени Союзу Руснацох Українцох Сербиї – Боґдан Виславски, Йоаким Грубеня и Велимир Паплацко. Медзинародна мисия за надпатранє виберанкох Шветового Конґресу Українцох на тих виберанкох чишлєла 249 надпатрачох зоз 18 державох. Єдно зоз заключеньох Медзинародней мисиї у звиту после окончених виберанкох и тото же предсидательни виберанки у України одвитовали медзинародним стандардом реaлизованя демократичних виберанкох. То потвердзел и ґест Петра Порошенка хтори внєдзелю вечар винчовал на побиди процивнїкови и понукнул му свою помоц у преходним периодзе.

