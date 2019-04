Часц Зонскей смотри будзе отримана у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зонска смотра дзецинскей театралней творчосци, 51. по шоре будзе отримана 7. и 8. мая у Червинки, Кули и Руским Керестуре, дзе 8. мая у сали Дома култури буду бавиц дзеци керестурского Драмского студия „Артˮ и лалицкого КУД „Штефаникˮ.

„Кед ше босорка залюбиˮ, представа Дома култури Руски Керестур Драмского студия „Артˮ на текст Мири Станишев у режиї Ксениї Бодянец будзе одбавена у Руским Керестуре пред домашню публику, на сцени Дома култури 8. мая, на 17 годзин.

Представа по словацки „Приповедка зоз паркуˮ Аматерского театру КУД „Штефаникˮ зоз Лалитю котру написала Дюрдя Лилиова, а режирала Яна Бурчиар и Юрай Турчана одбави ше истого дня лєм на 18,30 годзин, на истей сцени Дома култури Руски Керестур, на 18,30 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)