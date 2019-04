У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У седемнастим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о активносцох Националного совиту Руснацох, а а „Нашо места” даваю звит зоз схадзки СО Кула и ярнїм ушореню Коцура, а зазначени и гуманитарни концерт у Дюрдьове и вельконоцна роботня у Вербаше.

У рубрики „Економия” пише о 40-рочнїци роботи „Шидпроєкту” и Фестивалу квеца у Кули, а ту и напис о обуки за приявйованє сезонских роботнїкох котра отримана у Кули.

„Култура и просвита” информує же проф. др Юлиян Рамач достал „Златну значку” КПЗ Сербиї, о представяню Оддзелєня за русинистику у новосадским РКЦ-у, док на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” нове предлуженє фельтону „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а” и розгварка зоз Владимиром Гайдуковим з Руского Керестура.

На бокох „Духовни живот” зазначене як преславена Велька ноц у керестурскей парохиї и Квитна нєдзеля у наших парохийох цо ше ровнаю по юлиянским календаре.

„Спорт” пише о резултатох наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, а мож пречитац и о рекреациї на йоґи и аеробику у Дюрдьове.

Нашим читачом жичиме щешлїви вельконоцни швета пре котри шлїдуюце число новинох видзе на пияток, 10. мая.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)