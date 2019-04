У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, госци у студию буду директор Kаритасу нашей Епархиї, о. Владислав Варґа и представнїки Kаритасу зоз вецей наших местох. Тема розгварки будзе актуална ситуация у Каритасу Сербиї з нагоди 25-рочнїци його иснованя на тим просторе.

У емисиї будзе емитована и вельконоцна винчованка нашого владики кир Георгия Джуджара, як и документарна емисия „Будзенє новей надїї” о Велькей ноци и обичайох вязаних за тото швето зняти 2011. року у Коцуре.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

