Министер Недимович нащивел коцурских парастох

КОЦУР – Коцурски парасти мали нагоду стретнуц ше и побешедовац зоз министром польопривреди, лєсарства и водопривреди Браниславом Недимовичом котри вчера, 24. априла, нащивел Коцур.

Министер Недимович, вєдно зоз предсидательом Општини Вербас Миланом Ґлушцом, чолнима особами вербаскей Општини и Месней заєднїци Коцур нащивели польопривредне ґаздовство Владимира Копчанского.

У Копчанского була орґанизована схадзка на котрей ше польопривреднїки зоз Коцура и околних местох министрови Недимовичови могли опитац шицко цо их интересує у вязи зоз польопривреду – од кредитох, субвенцийох, закупу державней жеми, до чисценьох беґельох за залїванє и комасациї жеми.

Медзи иншим, министер Недимович визначел же держава предлужи помагац насампредз младим польопривреднїком же би цо лєгчейше дошли до нєобходней механїзациї и средствох за роботу.

Владимир Копчански єден з коцурских польопривреднїкох котри конкуровал на велї розписани конкурси и вихасновал рижни державни субвенциї з помоцу котрих цалком обновел свою польопривредну механїзацию.

