Розпорядок службох у Коцуре у вельконоцним тижню

КОЦУР – На Желєни штварток нєшка, 25. априла, на 19 годзин будзе Вечурня зоз Службу Божу святого Василия Велького.

На Вельки пияток, 26. априла будзе строги пост, рано на 7 Утриня, на 15 годзин будзе Вечурня зоз плащанїцу односно хованє Исуса Христа, на 19 годзин будзе Дзевятнїца до Божого милосердия и на 20 годзин Єрусалимска утриня – плач Мацери Божей.

На Вельку соботу будзе дзень цихей молитви, а на 21 годзин будзе Вельконоцне всеночне зоз службу Божу и Воскресну утриню.

На нєдзелю Велька ноц, а служби Божо буду на 8 годзин – Дзецинска служба Божа, а по законченю Служби будзе кратка дзецинска програма з нагоди Пасхи. На 10 годзин Велька святочна Служба Божа зоз пошвецаньом паскох, а на 16 вечурня воскресна.

На шветли пондзелок будзе мированє, а на 7 годзин будзе Воскресна утриня, на 8 Мала служба Божа, потим на 10 годзин будзе Велька служба Божа и на 19 годзин Вечарша служба Божа.

На вовторок розпорядок богослуженя будзе як и на пондзелок.

