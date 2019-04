Розпорядок службох у вербаских парохийох

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей церкви у Старим Вербаше богослуженя з нагоди Велькей ноци починаю нєшка, на Вельки штварток, кед на 8 годзин будзе Служба Василия Велького, а на 18 годзин будзе Утриня Страсцох на котрей ше буду читац 12 Евангелиї. Ютре, на Вельки пияток на 16 годзин, будзе хованє Христово, а на Вельку соботу, на 18 годзин, будзе Пасхалне бдениє зоз Службу Василия Велького. На нєдзелю, на 6 годзин будзе Воскресна утриня, а на 10 годзин будзе пошвецаня кошаркох.

У нововербаскей парохиї на Вельки штварток и на Вельки пияток Служба Божа будзе на 17 годзин, а на нєдзелю Служба Божа будзе на 5 годзин рано.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)