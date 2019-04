РУТЕНПРЕС – Пре наиходзаци вельконоцни и першомайски швета, хтори у Сербиї нєроботни, „Рутенпрес” нови вистки обяви на вовторок, 30. априла, а потим з порядну роботу почина 3. мая.

Пре исти причини, новини „Руске слово”, 18-19. число, виду 10. мая.

