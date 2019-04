Представнїки покраїнскей и локалней власци винчовали Вельку ноц

НОВИ САД – Винчованки з нагоди Велькей ноци по юлиянским календаре вирним и патриярхови Иринейови и священству упутел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

–Шицким вирним, священству церквох и вирских заєднїцох котри тото швето преславюю по юлиянским календаре, винчуєм швето Христового воскресеня з наздаваньом же тото вельке швето препровадза у миру, злоги и любови зоз свою фамелию и найблїзшима. Най у тих шветочних дньох Велька ноц принєше радосц и надїю до лєпшей будучносци, збудованей на заєднїцтву, порозуменю и толеранциї, поручел у вельконоцней винчованки предсидатель Мирович.

Вельконоцни винчованки упутели и други представнїки покраїнскей и локалней власци.

