Нєшка Вельки пияток, на нєдзелю – Пасха

ЕПАРХИЯ СВ. ОЦА МИКОЛАЯ – Нєшка ше у шицких парохийох нашей Епархиї, хтори ше ровнаю по юлиянским календаре, преславює Вельки пияток, а на нєдзелю найвекше християнске швето Вельку ноц – Пасху.

На Пасху ше преславює Воскрешенє Исуса Христа котри, по євангелийских записох, по шмерци на крижу и кладзеню до гроба – треци дзень воскреснул. По ученю и нашей Церкви, з тим чином Исус одкупел людски род од пошлїдкох прародительского гриху и оможлївел и людзом вични живот. У шицких наших парохийох на тот дзень ше служи пасхални служби Божо и пошвеца кошарки з традицийним пасхалним єдзеньом.

