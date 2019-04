Паломнїцтво до Києва и Львова рушело вчера вечар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз центру Руского Керестуа вчера вечар на свою драгу рушело паломнїцтво до Києва и Львова хторе орґанизує Парохия св. оца Миколая, а будзе тирвац по 4. май.

На паломнїцтво хторе предводзи парох рускокерестурски о. Михайло Малацко пошли 47 особи, найвецей з Керестура, потим з Коцура, зоз Сримскей Митровици, Вербасу и Индїї.

Паломнїцтво орґанизоване так же на драги до Києва предвидзене зайсц и ноцовац у Ужгородзе, од 27. априла по 1. май пребуванє у Києве, а при врацаню ше од 1. по 4. май останє нащивиц Львов.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)