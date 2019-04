Пририхтованє Моноґрафиї зоз „Бруґошових неґативох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурскей парохиї 25. априла окончена ище єдна часц пририхтуюцих роботох коло ткв. Бруґовшових неґативох, односно идентификованє и преверйованє податкох о особох на фотоґрафийох хтори вибрани же би були обявени у Моноґрафиї.

Як дознаваме од водительки того проєкту др Миряни Дєкич, фаховца зоз Заводу за защиту памятнїкох, хтора була у Керестуре, вибрани дакус вецей як 300 фотоґрафиї, од хторих векшина и идентификовани, або лєм часточно, та у тим на тот завод помогли информаторе Мария Надь и Ана Дудаш.

Зоз др Дєкичову присутни бул и фотоґраф зоз Заводу Неделько Маркович хтори окончує скениранє и чисценє склєняних неґативох, а на тот завод була и директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович.

По єй словох, Завод обезпечел средства же би до конца рока могла буц видата спомнута Моноґрафия вибраних фотоґрафийох зоз фотоґрафскей роботнї оца и сина Осифа и Йовґена Будинскових – Бруґошових, а будзе ше волац „Моноґрафия о Руснацох през обєктив фотоґрафох Будинскових”.

Най здогаднєме, пред коло пейц роками почало скениранє неґативох котрих єст коло 1 200, потераз обробени скоро 900, а идентификовани коло 300. На проєкту попри спомнутих анґажована и Любица Отич зоз Музею Войводини. Неґативи фотоґрафох Будинскових тераз власносц керестурскей парохиї.

