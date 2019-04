Вишли „Дзвони” пошвецени Пасхи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей нєдзелї за Пасху по григориянским календаре, у парохиї св. оца Миколая вишло штварте тогорочне число Християнского часопису „Дзвони”.

З найвекшей часци су пошвецени актуалному швету Велькей ноци – Пасхи, насампредз ту Вельконоцна винчованка нашого епарха кир Георгия на руским и українским язику, а о тим швету з рижнима акцентами написи у рубрикох „Духовне заренко”, „Стереотипи” и „Слово живота”.

Ту и рубрики „Актуалносци у вселенскей церкви”, „Сримски дожица”, „Екуменизем”, „Новосци зоз наших парохийох и роботи Каритасу”, Драгопис зоз Сри Ланки Емилиї Планчак Субраманиам, „Приклади зоз живота”, „Жвератко души” и „Памятки” дзе треце предлуженє „Памяткох з давного Керестура” з рукопису др Янка Надя.

У додатку „Богословска думка” 11. предлуженє папового апостолского писма „Любов у фамелиї” хтори толкує о. Михайло Малацко, и треце предлуженє теми „Ґу 100-рочнїци РНПД-а” зоз пирка Янка Рамача, и здогадованя о вельконоцних обичайох Владимира Дудаша.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)