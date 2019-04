Пасхални богослуженя у кулскей парохиї

КУЛА – И у грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата вирни нєшка означую Вельки пияток, дзень розпинаня Исуса Христа, а вчера з богослуженьом означени и Вельки штварток.

Нєшка на Вельки пияток у церкви на 15 годзин будзе Вечурня зоз викладаньом плащаници и на 19 годзин Єрусалимска утриня.

На ютре, 7. априла на Вельку соботу, на 9 годзин Вечурня з Литурґию Василия Велького.

На сам дзень Пасхи, на 5 годзин будзе Пасхална утриня, Служба Божа зоз пошвецаньом кошаркох, так и на 10 годзин, а Вечурня на 17 годзин.

У Крущичу св. Литурґия и пошвецанє паскох будзе и на сам дзень Пасхи, 28. априла на 8 годзин.

На Други дзень Пасхи на 7,30 Утриня, на 9 Литурґия, а потим традицийни пасхални концерт у церкви и у порти хтори пририхтує кулске КУД „Иван Сенюк”, а по Служби будзе и мированє. На 17 годзин будзе Вечурня. Исти розпорядок богослуженьох будзе и на треци дзень швета, 30. априла. Пред Литурґию на други и треци дзень будзе нагода за св. Споведз.

