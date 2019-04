Индулґенция

Инструментализованє медийох до средствох нєскритей и ганєбней политичней пропаґанди може же господаром обиц о главу кед их голєм на хвильку нє тримаю на оку. За домашнє хаснованє, кед треба огваряц, преволовац, криминализовац и квилїц политичних опонентох режиму, иґноруюци етику, закони и стандарди явного дискурсу, тунї а читани таблоидни медиї релативно єдноставни, док ґод порядно сцигує державни пенєж. Медзитим, кед ше тота „медийна пракса” пробує применїц и на ґлобални уровень, кед ше острасцено, напамят и нєарґументовано оценює подїї у ширим швеце, таблоиди поставаю орудиє хторе зна покалїчиц и того цо ше з нїм розмахує.

Огень у хторим озбильно страдала катедрала Нотр дам у Паризу, вирски, историйни и културни скарб цалого чловечества и заходней цивилизациї, добри приклад. Бовчанє огромней факлї до хторей ше претворела осемсторочна церква заслупнуто провадзел цали швет. Окрем наших таблоидох, у хторим нє лєм же давани спорни становиска и аналоґиї медзи огньом у Паризу и страданьом сербских православних святиньох на Косове (дзе Французка, як и велї други уплївовни заходни держави, нє реаґовала адекватно), алє було и отвореного балканского радованя по принципу „най бочному здохнє крава”. Забуло ше, обчековано, у ерупциї патриотизма подгратого на паризким огню, же на тих трусних просторох палєни и минировани святинї шицких конфесийох, и же за анї єден таки злодїйски акт нє шме буц порозуменя. Аж ше огень у Нотр даму у таблоидох преглашело за „Божи знак”, реванш и вимсценє од горе пре достойнєйши третман предсидателя Косова як предсидателя Сербиї гинто на означованю 100-рочнїци од законченя Велькей войни. Медзитим, праве кед ше автор спомнутей тези мал наздавац награди пре вилїв патриотскей инспирациї, ушлїдзел коперникански обрат – предсидатель Републики сообщел же кажди граждан Сербиї дзелї смуток чловечества пре страданє Нотр даму. Осудзуюци текст експресно скапал зоз сайту. Гоч нам Французи такой постали браца, и здогадли зме ше же су нам историйни приятелє, предходни ґаф нє остал нєзамерковани. Реаґовали французки медиї, алє и амбасадор тей держави.

Приступ „най сушедови здохнє крава, а власци опозиция” очиглядно нє применлїви на медзинародним уровню. Место же би ше з накнадну пригодну донацию за обнову Нотр даму, за цо Сербия уплацела милион еври (иншак, за дзень у Французкей назберана скоро милиярда), „куповало индулґенцию” и отпуст гриху, а шицко здабе праве на тото, и туньше би було, и розумнєйше, а на концу и пристойнєйше, знова роздумац же чи нєшкайши таблоиди, таки яки су, наисце заслужую софинансованє з державного буджету. Та най од цалей тей ситуациї будзе голєм даякого хасну.

