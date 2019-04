Нєт кеди чекац

По 30. април тирва Конкурс за орґанизованє манифестацийох у обласци защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци Руснацох у 2019. року, хтори концом марца розписал Одбор за културу Националного совиту Руснацох.

По пропозицийох Конкурса, чий текст зме обявели у ”Руским слове” число 14 од 5. априла, Одбор за културу будзе софинансовац проєкти орґанизованя манифестацийох котри у Календаре репрезентативних манифестацийох, а на нїм можу участвовац здруженя гражданох, установи и други орґанизациї.

Прияви ище мож поднєсц виключно на формуларох хтори мож достац у просторийох Националного совиту Руснацох, на интернет боку Совиту www.rusini.rs, як и на сайту „Руского слова”.

Тидзень длужей, по 6. май, отворени „шестрински” конкурс Заводу за културу войводянских Руснацох, хтори скоро источасно розписани Конкурс за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї. По розробеним моделу хтори функционує уж даскельо роки, Национални совит, односно його Одбор за културу през свой конкурс финансую формални рамик – фестивал лєбо манифестацию, а Завод за културу го зоз конкурсом полнї зоз змистом – музично-сценскима точками у жанрох хтори ше презентую на тих фестивалох.

Розлика медзи двома конкурсами же Завод обявел буджет – по конкурсу може буц розподзелєне 700 тисячи динари. Буджет конкурса хтори розписал Одбор за културу ище ше нє зна. Причина єдноставна – нє зна ше ище анї буджет цалого Совиту. О проблемох и почежкосцох хтори така ситуация спричинює на терену тиж зме писали у прешлим чишлє „Руского слова”.

Розумлїве же нєт кеди поскладац руки и чекац най держава обяви буджети наменєни националним совитом и уплаци пенєж; же тей одлуки ище нєт, нє значи же живот стої. Прето Совит, односно Одбор, зробел єдине можлїве. Розписал Конкурс, а пенєж ше розподзелї док сцигнє и у зависносци кельо го будзе.

У найлєпшим случаю, а найскорей же так и будзе, то би требало знац по конєц мая. У медзичаше, окончи ше конкурсна процедура, та кому ше як уйдзе. Ми нє маме луксуз трациц час. Медзитим, уж и кед муши буц так, голєм го нє треба розсиповац.

