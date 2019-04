Побида любови над нєнависцу

НОВИ САД – Воскресну утриню у Новим Садзе, у конкатедралней церкви св. апостолох Петра и Павла, всоботу на 20 годзин, служели преосвящени владика кир Георгий Джуджар и парох о. Юлиян Рац, як и внєдзелю, на 10 годзин, Службу Божу зоз швеценьом пасхалного єдзеня, на хторей шпивал Хор „Гармония” зоз дириґентку Сузану Ґрос Маркович.

У полней церкви на Перши дзень Велькей ноци, у своєй казанї, кир Георгий визначел же славиме найвекше швето, преход од шмерци до живота, побиду правди и любови над нєнависцу.

– Добра часц людзох, нажаль, жиє лєм на жемски способ, як же Бога нєт. А правдиви християн, по живоце, хто чувствує жажду за воскресеньом, вон жиє у любови, за нови живот и радосц без конца. Йоан Златоусти нам поручел же най нїхто нє будзе смутни, бо нам зоз Христового гроба зашвицело пребаченє, а ми ше потрудзме же бизме ше удостоєли вичного живота – гварел епарх кир Георгий Джуджар.

