БЕОҐРАД – Вельконоцне швето у Беоґрадзе почало у Вишеґрадскей 23 зоз Воскресну Утриню, а у предлуженю Служби Божей пошвецени коло 30 кошарки з пасхалним єдзеньом.

На тото вельке швето посходзели ше скоро 50 беоґрадски вирни, та нє було места анї за шедзенє. Велї пришли поприберани до народних вишиваних руских и українских кошульох.

После пречитаних виривкох зоз винчованки владики кир Георгия Джуджара на трох язикох, парох Владислав Варґа видвоєл окреме владиково слова котри бешедую о каждодньовей паски як борби зоз своїма слабосцами и духовним воздзвигованьом и важносци робиц добри дїла прейґ котрих людзе можу стретнуц и дожиц воскреснутого Христа и у нєшкайшим чаше.

Попри порядних парохиянох, на Служби бул и його екселенция амбасадор України Олександер Александрович зоз супругу и пан Кристофер, зоз америцкей амбасади у Авґанистану зоз супругу и троїма дзецми.

После пошвецаня шицки вирни ше и помировали, а шпиваче цали час шпивали воскресни писнї котри окреме допринєсли радосней пасхалней атмосфери.

