Пасха зоз дзецми

СРИМСКА МИТРОВИЦА – У церковней сали сримскомитровицкей парохиї на Вельки пияток першираз отримана роботня зоз дзецми котри иншак нє приходза на паску до церкви з оглядом же ранше богослуженє вчас рано. Учителька Славица Канюґа и домашнї парох дзецом указали як ше фарби писанки и цо ше кладзе до кошарки. После того дзеци першираз участвовали у процесиї покладаня плащанїци до гроба, а потим поставена традицийна стража коло Христового гробу котра стражарела до нєдзелї рана.

На плащанїцу числени дзеци и старши приношели свойо каритасово шкатулки у котрих зберали помоц за єдну худобну фамелию. На раншей Служби зоз воскресну Утриню котра почала на 5 годзин рано, було красне число старших и дзепоєдни дзеци, а пошвецени коло 100 кошарки. Попри домашнього пароха служел и римокатолїцки парох Едвард Шпанович, котри тиж и споведал вирних.

Дзеци зоз пиятковей роботнї принєсли на пошвецанє свойо 30 кошарочки, а найкрасши достали и награди.

