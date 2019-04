Богослуженя на Пасху нащивели велї парохиянє

КУЛА – У грекокатолїцкей парохиї священомученїка Йосафата вирни зоз своїма священїками монахами Василиянами парохом о. Дамяном Кичом ЧСВВ и капеланом о. Платоном Салаком ЧСВВ преславели найвекше християнске швето Вельку ноц – Пасху внєдзелю и вчера на Перши и Други дзень, а з богослуженями преславя го и нєшка 30. априла.

На Перши дзень Воскресеня Христового, парох о. Дамян служел вчас рано на 5 годзин першу Литурґию и пошвецанє кошаркох з пасхалним єдзеньом, а пред тим и Пасхална утриня Служба Божа зоз пошвецаньом кошаркох, була тиж и на 10 годзин, а Вечурня на 17 годзин. Красна хвиля допринєсла же би и на тот завод на богослуженьох було красне число парохиянох и їх госцох.

У Крущичу, дзе филияла кулскей парохииї, св. Литурґия и пошвецанє кошаркох було и на сам дзень Пасхи, 28. априла на 8 годзин, а служел о. Платон. На обидвох Службох Божих священїки пречитали Пасхалну винчованку преосвященого владики нашей Епархиї св. Миколая кир Герогия Джуджара, на руским и українским язику.

Вчера, на Други дзень Пасхи на 7,30 служена Утриня, на 9 Литурґия, а потим бул традицийни пасхални концерт у церкви и у порти хтори пририхтує кулске КУД „Иван Сенюк”, а по Служби будзе и мированє.

Нєшка, на треци дзень швета тиж Утриня, на 7,30 годзин, Литурґия на 9, а Вечурня на 17 годзин. Пред Литурґию вчера и нєшка нагода и за св. Споведз вирних.

Як то традиция у парохиї св. Йосафата у Кули, на шлїдуюцу Томову нєдзелю, 5. мая, видзе ше на теметов, дзе домашнї паноцове буду служиц панахиду за шицких покойних, и то на 14 годзин на теметове „Комуналца” а на 15 годзин на Новим теметове.

