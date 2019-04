Вельо млади и дзеци на Перши дзень швета

ОПШТИНА ШИД – У грекокатолїцких парохийох у општини Шид преславена Велька ноц зоз богослуженями у церквох у Шидзе, Беркасове и Бикичу.

У Шидзе богослуженя служел парох о. Михайло Режак на Вельки штварток, а потим и на Вельки пияток зоз покладаньом плащанїци и Исусовим хованьом, як и зоз молитвами всоботу.

На Перши дзень Велькей ноци о. Режак служел шветочну Службу Божу, а потим у церковней порти пошвецени паски.

Церква була преполна, окреме младих малженских парох, хтори до церкви приведли и свойо дзеци, а на Други дзень тиж була Служба Божа и мированє.

Торжествено було и у наших церквох у Беркасове и Бикичу дзе на Вельки пияток було Христово хованє, а на Вельку ноц парох о. Владимир Еделински Миколка перше служел Службу Божу на осем годзин у Бикичу и пошвецел паски, а потим и у Беркасове.

О. Еделински служел Служби Божо и пондзелок кеди було и мированє, а по традициї на Други дзень швета бул благослов гробох, перше на теметове у Беркасове, а потим и у Бикичу.

