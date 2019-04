Радосц воскреснутого Исуса

БАЧИНЦИ – Вирни у церкви Святого апостола и євангелисти Луки торжествено преславели Вельку ноц з богослуженями од Велького штвартку зоз службу Святого Василия Велького зоз Вечурню.

На Вельки пияток парох о. Дарко Рац служел Утриню зоз читаньом 12 Євангелийох, як и Вечурню з хованьом Христовим. Всоботу о. Дарко Рац служел Єрусалимску утриню и Воскресне саночне и Василийову службу.

На Перши дзень Велькей ноци о. Рац служел святочну Службу Божу Йоана Златоустого зоз пошвецаньом пасхалних кошаркох.

На Други дзень швета було мированє, а Служба Божа служена и вовторок на Треци дзень швета.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)