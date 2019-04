Велька ноц преславена и у Коцуре

КОЦУР – Велька ноц по юлиянским календаре преславена и у коцурскей грекокатолїцкей церки Успения Пресвятей Богородици.

На Вельки пияток, 26. априла рано служена Утриня, а пополадню Вечурня – хованє Исуса Христа – з покладаньом плащанїци, хтору вирни до соботи вечара могли поциловац и помодлїц ше при Христовим гробе. Вечурню служели коцурски парох о. Владислац Рац, капелан о. Данил Задрепко, о. Яков Новак и о. Яков Кулич, а вечар отримана и Дзевятнїца до Божого милосердия и Єрусалимска утриня (Плач мацери Божей). На Вельку соботу, на 21 годзин було Вельконоцне Всеночне, односно Вечурня зоз Службу и Воскресну Утриню.

На дзень Пасхи внєдзелю, 28. априла у Коцуре було три богослуженя, а Велька Служба Божа була на 10 годзин, кед було и пошвецанє кошаркох зоз пасхалним єдзеньом у церковней порти.

Богослуженє предводзел коцурски парох о. Владислав Рац, а сослужели капелан о. Данил Задрепко, о. Яков Новак и о. Яков Кулич. У Коцуре були пошвецени вецей як 300 кошарки.

З нагоди того швета у Дзецинскей служби Божо виронаучни дзеци зоз шестру Михаилу Воротняк и вироучительку Ксению Бесерминї пририхтали кратку дзецинску програму.

Служба Божа зоз пошвецаньом паскох була служена и у Савиним Селу дзе о. Данил Задрепко пошвецел 9 кошарки.

