Пасху преславели и вирни у вербаских парохийох

ВЕРБАС – Велька ноц торженствено означена и у двох вербаских парохийох. У старовербаскей парохиї о. Алексей Гудак внєдзелю, 28. априла служел два Служби, рано на 6 годзин Воскресну Утриню и на 10 годзин Службу Божу на котрей було и пошвецанє кошаркох зоз пасхалним єдзеньом.

До грекокатолїцкей церкви у Старим Вербаше пошвецени вкупно 94 кошарки котри порихтали парохиянє старовербаскей парохиї.

У Новим Вербаше паски пошвецал нововербаски парох о. Иґор Вовк, котри на тот завод у грекокатолїцкей церкви пошвецел 106 кошарки зоз пасхалним єдзеньом.

