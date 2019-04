Вирни у Дюрдьове з владиком преславели Други дзень Пасхи

ДЮРДЬОВ – Вирни дюрдьовскей грекокатолїцкей парохиї Рождества Пресвятей Богородици внєдзелю, 28. априла, преславели Вельку ноц, а вчера на Други дзень после архиєрней Службу Божей було и мированє.

У страсним тижню, на Вельку стреду, була остатня Преждеосвещена, а на Вельки штварток Служба Божа Василия Велького зоз вечурню, а потим читанє 12 Євангелийох. На Вельки пияток була вечурня Исусового хованя, а потим Єрусалимска утриня. На Вельку соботу од 8 по 10 годзин була велька споведз, по нєй Служба Божа Василия Велького, а на 22 годзин Воскресна утриня. У страсним тижню богослуженя служели о. Михаил Холошняй и о. Борис Холошняй, котри внєдзелю служел Пасхалну литурґию, а после нєй у церковней порти пошвецал кошарки зоз пасхалним єдзеньом. Исти дзень на 18 годзин була Воскресна утриня.

Вчера, на Други дзень Велькей ноци була архиєрейна Служба Божа котру предводзел владика кир Георгий Джуджар, а сослужел о. Борис Холошняй. Владика у казанї визначел же славиме найлєпше швето у церковним року, бо то побида живота над шмерцу, любови над нєнависцу и правди над нєправду.

-Исус, кед воскреснул, перше ше зявйовал и явял женом, мироносицом. Перши слова котри им виповед були – Радуйце ше! Тоти слова мали и маю вельке значенє за шицких и за каждого окреме, виполнюю нас зоз возвишену радосцу, бо до Исусового воскресеня у велькей векшини чловечества нє було вири и надїї до вичного живота. Воскресенє потвердзенє же и ми воскреснєме як воскреснул Спаситель, а чи вериме чи нє вериме до того завиши од Господа Бога, гварел у казанї кир Георгий.

На архиєрней служби, як и на Перши дзень Велькей ноци, було полно вирних у церкви, домашнїх и госцох, а вчера на служби були и члени Церковного одбора нашей церкви у Ґосподїнцох и чолнїки општинскей и месней власци, котри тиж були помировани. На Перши и Други дзень Велькей ноци на Службох шпивали члени Хора „Розанов”, а з нїма, кед нє служел, и о. Михаил Холошняй.

Нєшка, на Треци дзень Велькей ноци, на 10 годзин будзе Боженствена литурґия, а на 18 годзин Воскресна вечурня.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)