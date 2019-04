Вельконоцни концерт збогацени з новима звуками

ДЮРДЬОВ – Традицийно, на Перши дзень Велькей ноци, внєдзелю вечар, 28. априла отримани Вельконоцни концерт у орґанизациї Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова.

У двогодзиновей богатей програми участвовали шицки секциї Дружтва, та на бини дзеци и млади, од оводи по студентох и занятих, приказали часц рочней роботи Дружтва. Вони танцовали, шпивали, рецитовали и ґлумели пред полну салу патрачох у Задружним доме котри нє шпоровали на моцних аплаузох.

Тогорочни концерт збогацени зоз репертоаром, понеже окрем оркестра за потреби програми и шпивацких секцийох Сенка Станкович, уметнїцка руководителька, на бини грала на новим електричним клавиру. У програми, окрем традицийних танцох, стихох наших поетох и композицийох, першираз виведзени и новокомпоновани, забавни писнї на руским язику. Виведла их Дзивоцка ґрупа у провадзеню двох ґитарох на котрих грали Василиє Кочиш и Александар Човс.

Пред концертом присутних привитал Мирослав Чакан, предсидатель Скуштини домашнього Дружтва и владика кир Георгий Джуджар, котри шицким вирнїком повинчовал тото найвекше и найрадоснєйше християнске швето.

У публики були и о. Михаил Холошняй, о. Борис Холошняй, Шестри Служебнїци зоз Руского Керестура, Борислав Сакач, предсидатель Националного совиту Руснацох, Олена Папуґа републична посланїца, Радован Чолич, предсидатель Скупштини Општини Жабель, Душанка Джамбас, предсидателька Совиту МЗ и єй заменїк Душко Михелц, як и велї представителє валалских дружтвох и здруженьох.

Фахово руководителє наймладших танєчнїкох були Мария Хромиш и Тамара Салаґ, пририхтуюци и виводзацки фолклор Микола и Саня Хромиш, соло шпивачох и шпивацки ґрупи Сенка Станкович, оркестра Срдян Цуцич, а рецитаторох Яким Гарди и Мария Самарджич. Сценоґрафию порихтали дзивки зоз виводзацкей фолклорней ґрупи. Драмску сличу и конферансу написал Яким Чапко, а програму водзели Кристина Горняк и Тарас Чапко.

По законченю програми друженє госцох и аматерох предлужене у просторийох Дружтва дзе послужена пасхална вечера.

Концерт потримали Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци-национални меншини, Општина Жабель, Национални совит Рускей националней меншини и Завод за културу войводянских Руснацох.

