Змоцнюю менталну и физичну моц

Дюрдьовска ОШ „Йован Йованович Змай” попри квалитетного знаня котре оможлївює своїм школяром, дава можлївосц водзиц здрави способ живота, нє лєм дзецом, алє и шицким младим и старшим особом котри маю дзеку за тим. У школи ше по законченю настави орґанизую рижни спорти за рижни возрости. Окремну можлївосц за таке дацо маю жени, котри можу тренирац аеробик, або йоґу у просторийох школи.

Йоґа тренер Драґослава Драґич зоз Нового Саду. Драґослава закончела психолоґию, тиж так закончела Факултет за спорт и туризем – напрям за йоґа учительох и инструкторох, специялиста є за йоґу. Йоґу у Дюрдьове почала тримац 2014. року и як гвари, планує предлужиц. Окрем у дюрдьовскей школи йоґу трима и на даскелїх местох у Новим Садзе на Ґрбавици и Детелинари у єдней женскей терховнї и приватней оводи, у Катю, а трима и индивидуални годзини на сучасни способ, прейґ скайпу. Тренинґи єст два раз у тижню (вовторок и штварток) з початком на 20 годзин, а єден тренинґ йоґи тирва годзину и пол.

– Тренинґ починаме зоз опущованьом 10-15 минути, вец преходзиме на класични, так волани асани (вежби), после того робиме вежби диханя котри тирваю тиж так 10-15 минути. Кажде роби кельо може и кельо му одвитує, идзе ше по гранїцу лагодносци, важне же би ше кажде чувствовал опущено и приємно – гварела Драґослава.

Вона пояшнєла же йоґа барз значна за цалосне здравє, як за физичне так и за психичне, емоционалне и духовне здравє и то кажде хто вежба йоґу може почуствовац.

– Особи котри тренираю йоґу науча як ше мож опущиц на прави способ и психично, и физично, и часто у цеку годзини мож почувствовац же цо то наисце значи глїбоке опущованє цалого цела. Треба розликовац каждодньови одпочивок коло телевизиї, або коло кнїжки, и тото опущованє котре цалком иншаке и комплекснєйше. Кажда вежба у йоґи вплївує и на психу и на цело, и на змиренє розума, и на змиренє цела – гварела Драґослава.

Як спомнуте на початку, попри йоґи жени маю можлївосц тренирац и аеробик. Аеробик ше у школи отримує уж даскельо роки у фискултурней сали. Пременєли ше велї тренере, а тераз тот спорт водзи професор физичного воспитаня Зоран Боснич зоз Жаблю.

Вон аеробик трима од фебруара того року и як гвари, задовольни є зоз одволаньом женох, а окреме му мило же жени активни и водза здрави способ живота.

– Аеробик ше отримує три раз у тижню (вовторок, штварток и пияток). Наменєни є шицким дзивком и женом котри сцу буц активни, здобуц кондицию и здрави звикнуца – гварел Зоран.

Єден тренинґ тирва 60 минути и состої ше од аеробних вежбох котри маю за циль згорйовац масци, як и звекшац кондицию при женох. Интензитет вежбох кажде прилагодзує себе у зависносци кельо ма кондициї.

– Намагам ше же би кажди тренинґ випатрал иншак, же би мал вше иншаки вежби котри добре плївую на цале цело. Ефекти котри ше посцигую зоз аеробним тренинґом то унапредзованє кондициї, змоцньованє и оформйованє мускулох, розпущованє масцох и ошлєбодзованє од стресу. Маме вельку помоц и потримовку од Спортского союзу Жабель котри нам оможлївел 20 струнячи и на тим зме им шицки вєдно барз подзековни. Поволуєме шицки заинтересовани жени же би ше ґу нам придружели, бо лєм у здравим целу и здрави дух – гварел на концу тренер Зоран.

