РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 1. юния, у Руским Керестуре у ресторану „Червена ружа” будзе отримани сход ґенерацийох котрим ше наполнює 45 роки од законченя ґимназиї, и ґенерацийох котри преславя 50 и 55 роки од законченя основней школи.

Сход почнє на 18 годзин, поволани шицки котри заинтересовани, а потребне же би ше интересовали при своїх парнякох у Руским Керестуре. Приявиц ше мож найпознєйше по 20. май.

