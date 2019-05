НАР пририхтує емисию з нагоди 90 рокох живота академика Канюха

БЕОҐРАД/НОВИ САД – Академик Владимир Канюх, шветови фаховец у обласци кардиопатолоґиї, подаровал вредну фахову кнїжку Заводу за културу войводянских Руснацох як вираз почитованя ґу заєднїци зоз котрей походза його фамелийни коренї.

Кнїжка „Кардиолоґия”, односно учебнїк, наменєни шицким котри ше занїмаю зоз медицину, а академик Канюх єден од трох редакторох виданя котре друковане 2011. року и ма 1 360 боки и 62 поглавя котри написали 120-еро авторе.

Академик Канюх кнїжку подаровал з нагоди знїманя документарней телевизийней емисиї о 90 рокох його живота и роботи. Емисию у нєзависней продукциї реализує екипа Новинарскей асоцияциї Руснацох НАР и очекує ше же будзе емитована концом мая у програми Рускей редакциї Явней медийней установи Радио-телевизиї Войводини.

Емисия реализована зоз потримовку Буджетского фонду за национални меншини Министерства за державну управу и локалну самоуправу.

