Нєшка починаю Днї театру „Владимир Сабо-Дайко”

КОЦУР – Нєшка у Коцуре починаю седми по шоре Днї театру „Владимир Сабо-Дайко”, котри буду тирвац три днї.

На 20 годзин будзе означованє 50 рокох роботи у драмским и културним живоце и 70 роки живота Дюри Салонтая (мала сала Дома Култури), а потим на 20,30 годзин дзецинска представа „Васо Пикасо” Сави Шкобича, у режиї Моники Гарди, и орґанизациї Дома култури Коцур и Етно клуба „Одняте од забуца” у велькей сали Дома култури. На 21 годзину будзе приказана представа „Франтовнїца” Петра Ризнича Дядї.

На ютре, 4. мая, буду виведзени три дзецински представи – на 11,30 годзин „Нє сцеме резанки” (текст Крист Бендов, режия Весна Каманова и Ярмила Чобрдова), у виводзеню Основней школи „15 октобер“ з Пиньвиц (по словацки); на 12,30 годзин „Кед ше босорка залюби” (текст Мира Станишев, преложел Владимир Бодянец, режия Блаженка Бодянец), у виводзеню Дома култури Руски Керестур, Драмски студио „АРТ”; на 14 годзин „Кандур у чижмох” (текст Шарл Перо, режия Наталия Зазуляк, преклад и прешпив музичних точкох Лидия Пашо), у виводзеню школярох Основней и стреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

У нєдзельовей програми публика будзе мац нагоду одпатриц два представи – на 14,30 годзин „Вай-фай принцеза” (текст Людмила Шандалова, режия Нада Лендєр), у виводзеню РКУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули, а на 15,30 годзин „Симфония у Ф-дуру лєбо мала лекция процив шунду”(автор, режия и ґлума дипломовани ґлумец Цветин Аничич спред Културно-образовного центру Шид (на сербским язику).

