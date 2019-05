Керестурски „Героєˮ у першомайскей акциї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Волонтерска орґанизация „Trash heroˮ Руски Керестур, за преславу Першого маю поставела на базену штанд на котрим кажде могол вжац мех до хторого уруцовал шмеце.

Штанд поставели волонтере Соня Варґова, Кристина Шепински и Славко Пап.

Позберане до мехох, шмеце могло охабиц при найблїзшей драги, та мехи познєйше позбера ЯКП „Руском”. Тиж так, на штанду були охабени и пластични фляши до котрих ше могло одруцац циґарчки же би ше их нє розруцовало доокола.

– Попри мехох на штанду положена велька фляша за затички зоз пластичних фляшох у рамикох акциї „Зоз затичку до ошмихаˮ, та кажде хто жадал затички могол принєсц нам, а ми их вец прешлїдзиме далєй. Тота акция задумана так же кажде може буц герой, без даякей орґанизованей акциї. Мехи стоя и треба их лєм вжац, позберац шмеце за собу, або аж и за другима, виявел за Славко Пап младши.

