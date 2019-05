Преславени Перши май у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародне швето роботи, и того року, Керестурци преславели на уж добре познатих вилєтних местох: на базену, коло беґелю и озерку.

Слунечни дзень прицагнул солидне число Керестурцох рижних ґенерацийох, а за вецейдньове кампованє опредзелєли ше углавним млади, хтори ище пред Першим майом подзвигли шатри и пририхтали простор за кампованє.

Старши валалчанє швето роботи препровадзели у своїх обисцох, та тот нєроботни дзень вихасновали за друженє зоз найблїзшима.

