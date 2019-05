Було седемдзешат причасци

ИНДЇЯ – У грекокатолїцкей церкви у Индїї, на Вельку ноц – Пасху, внєдзелю було 64 причасци, а зоз причащаньом старших и хорих, було и вецей як седемдзешат, на Служби Божей зоз швеценьом пасхалного єдзеня, хтору служел парох о. Петро Дутка.

У присустве вирних, паноцец Дутка пред тим, на Вельки штварток, служел Службу Божу св. Василия Велького, потим на Вельки пияток утриню зоз читаньом 12 Євангелийох, вечурню Исусового хованя и Єрусалимску утриню, а на Вельку соботу Воскресна утриня була на 18 годзин.

– Задовольни сом зоз приходом вирних, хтори були, окрем з Индїї, и зоз других местох, наприклад, зоз Земуна, Байши и индзей. По обичаю, и у тих околних местох пошвецим теметови, а у тим мешацу будземе мац и молебени – гварел о. Дутка.

