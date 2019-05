За Перши май – на дворе

ДЮРДЬОВ – Медзинародне швето роботи, Перши май, у жабельскей општини звекшого преславене по обисцох, у природи коло води дзе мож лапац риби або у околних местох и на Фрушкей гори. Дзепоєдни одпутовали до иножемства, а понеже падал наявйовани диждж, на долми при Старей Тиси у дюрдьовским хотаре, нє було нїкого.

Обачлїво же Дюрдьовчанє тото швето вше частейше преславюю дома на дворе зоз векшим дружтвом дзе варя паприґаш у котлїку або печу месо на роштилю. Так було и того року.

