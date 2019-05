Швето углавним означене по обисцох

ШИД – Пре нєвигодну хвилю, найвекша часц жительох шидскей општини Медзинародне швето роботи Перши май означели у своїх обисцох .

Роштиль ше пекло на дворе кельо хвиля дошлєбодзела, углавним у пополадньових годзинох, кед попри витрику було и слунковито.

Лєм найшмелши и найупартейши, а слово углавним о младих, нащивели вилєтни места „Лїповачу“ нєдалєко од Беркасова у Националним парку „Фрушка Гора“, як и у викендицох у винїцох доокола, потим коло озерох у Ердевику або у Воєней установи „Морович“ у лєше нєдалеко од Моровичу.

Бикичанє по традициї, у ноци помедзи 30. априлом и 1. майом, з лєса приноша и у центру валала закопую „майово древко“ хторе зрубую на Русадля на традицийней манифестациї „Пришли нам Русадля“.

