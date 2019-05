Перши май у Коцуре

КОЦУР – Медзинародне швето роботи, Перши май, Коцурци як и каждого року препровадзели на побрежю коло беґелю, медзитим у вельо меншим чишлє як, поведзме, прешлого року.

Гоч ше уж роками обачує тренд зменшованя вилєтних местох на побрежю коцурскей часци беґелю ДТД, того року пре нєстаємну хвилю вилєтнїкох було ище менєй як прешлих рокох, алє тоти котрим хвиля нє завадза заш лєм пошли препровадзиц дзень у природи.

Найвекше число Коцурцох ше одлучело випечиц роштиль дома зоз приятелями, а велї котри були у можлївосци одпутовац даґдзе и котри ше нє бали же им диждж погуби швето углавним пошли на Палич, до Карадьордєва або на Фрушку гору.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)