Mеня ше столарию на будинку Месней заєднїци

КОЦУР – На будинку коцурскей Месней заєднїци пременєни преднї облаки, та место старих древених, положени нови и квалитетни алуминийово облаки.

У першей фази пременєни облаки котри патра на улїчку, а у зависносци од финансийних можлївосцох буду заменьовани и облаки цо патра до двора.

Концом прешлого року на будинку Месней заєднїци заменєни и уходни дзвери.

Роботу окончує Подприємство СЗР „Скло рам” зоз Коцура у сотруднїцтве зоз подпрємством „Рос комерц” зоз Темерину, а средства обезпечела Месна заєднїца Коцур.

